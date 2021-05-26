بلينكن: نخوض محادثات في الأمم المتحدة حول إعادة إعمار غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، أن بلاده تخوض محادثات في الأمم المتحدة حول إعادة إعمار قطاع غزة، لافتًا إلى أن المساعدات الإنسانية في غزة وخصوصا المياه هي الحاجة الأكثر إلحاحًا، حسبما ذكرت فضائية الحرة الأمريكية.

وأشار بلينكن مساء الأربعاء، بعد لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى أن فتح القنصلية الأمريكية في القدس يتطلب بعض الوقت.

وأكد أن طموحات جميع من زارهم خلال جولته الشرق أوسطية التي شملت دولة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين ومصر والأردن "السلام والعيش بكرامة".

وأعلن أن بلاده ستناقش مع حلفائها في الخليج تثبيت الاستقرار والأمن