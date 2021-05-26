قوات ميانمار تستخدم الجثث كأدوات للأرهاب

خلص تحليل أجراه مختبر وكالة أسوشيتد برس ومختبر تحقيقات مركز حقوق الإنسان في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، أن قوات الأمن في ميانمار تستخدم جثث الجرحى لإثارة القلق والخوف بين السكان المدنيين.

وتم تأكيد أو تصنيف أكثر من ثلثي الحالات التي تم تحليلها على أنها ذات مصداقية متوسطة أو عالية، وغالبًا ما تضمنت تعقب المصدر الأصلي للمحتوى أو إجراء مقابلات مع المراقبين عبر أكثر من 130 حالة.

وفي الحالات التي يتم فيها استخدام جثث أولئك الذين تم استهدافهم بشكل عشوائي من قبل الشرطة والجيش كأدوات للإرهاب. تستند النتائج إلى أكثر من 2000 تغريدة وصورة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مقابلات مع أفراد الأسرة، وشهادات شهود، وتقارير وسائل الإعلام المحلية.

علامات التعذيب

منذ استيلاء الجيش على السلطة قُتل أكثر من 825 شخصًا - أكثر من ضعف حصيلة الحكومة - وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة رقابية تراقب الاعتقالات والوفيات.

ولم يرد المجلس العسكري على الأسئلة المكتوبة التي قدمتها وكالة AP.

في حين فحص مختبر HRC ساعات من اللقطات المنشورة على الإنترنت على مدى شهرين، تظهر جثث الموتى يتم انتزاعها من الشوارع وسحبها مثل أكياس من الأرز قبل إلقائها في المركبات واقتيادها إلى وجهات مجهولة.

وأكد شهود لـAP أن بعض الأشخاص اختفوا أو اعتقلوا وعادوا ميتين في اليوم التالي، وتشوهت جثثهم بعلامات التعذيب.

وقد تم إجراء تشريح الجثث دون إذن من العائلات. وتلقى البعض منهم شهادات الوفاة بأسباب متنوعة منها النوبات القلبية أو السقوط بعد هجمات عنيفة، وتتناقض مع روايات الشهود والصور التي التقطها المتظاهرون أو الصحفيون أو السكان.

إخفاء الأدلة

ويقول الخبراء إنه بالنظر في تاريخ الجيش في ميانمار يعرف عنهم بأنهم يهدفون بأعمال العنف إلى إبقاء عدد القتلى منخفضًا بشكل مصطنع وإخفاء الأدلة.

ولكن على عكس أعمال العنف السابقة، يتم التقاط الهجمات على الهواتف الذكية وكاميرات المراقبة في الوقت الفعلي ويمكن استخدامها يوما ما ضد النظام أمام المحاكم الجنائية الدولية، كما حدث في أماكن أخرى من العالم.

وما يقرب من ربع الحالات الأخيرة مع المواقع المعروفة التي حللها مختبر HRC تضمنت جرحى أو جثثًا اختطفتها قوات الأمن في يانغون، أكبر مدن البلاد، تليها ماندالاي وباغو.