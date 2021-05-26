اخبار العالم

تنديد أميركي باحتجاز قادة مدنيين في مالي

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن نددت بشدة، اليوم الأربعاء، باحتجاز قادة مدنيين من الحكومة الانتقالية في مالي وعلقت المساعدة الأمنية لقوات الشرطة والجيش في البلاد.

وقال مساعد لنائب رئيس مالي إن الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء استقالا اليوم الأربعاء بعد يومين من قيام الجيش بالقبض عليهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان "نعمل بشكل وثيق مع اللجنة المحلية لمراقبة عملية الانتقال وأطراف دولية أخرى من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المحتجزين واستئناف عملية الانتقال تحت قيادة مدنية".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا