قتلى وجرحى في إطلاق نار في أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - أسفر إطلاق نار في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأميركية، اليوم الأربعاء، عن "عدد من القتلى" والجرحى، حسب الشرطة المحلية.

وقال راسل ديفيس من شرطة مقاطعة سانتا كلارا إن المسلح المشتبه به قتل ولم يتأكد بعد "العدد الدقيق للقتلى والجرحى"، مضيفاً أن المعلومات لا تزال "أولية".

ووقع إطلاق النار قرب نقطة لمجموعة النقل "فاليه تراسبورتايشن اوتوريتي" التي تدير النقل العام محلياً. وأشارت الشرطة إلى أنّ موظفين في الشركة "من بين الضحايا"، من دون تحديد العدد.

وقالت الشركة على تويتر إنه تم إخلاء الموقع. وشهدت الولايات المتحدة سلسلة من عمليات إطلاق النار في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في منشأة تابعة لشركة "فيديكس" في إنديانابوليس، وفي عمارة مكاتب في كاليفورنيا، وفي سوبر ماركت في بولدر (كولورادو) وفي عدد من صالات التدليك في أتلانتا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قتل 12 شخصاً بالرصاص وأصيب نحو 50 في جميع أنحاء البلاد، في تصاعد لأعمال العنف المسلح الذي وصفه الرئيس جو بايدن حديثاً بأنه "وباء".