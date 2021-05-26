الأمن المصري يكشف لغز خلية تخابر جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة) كشفت القضاء المصري، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل قضية تخابر جديدة مع تنظيم "داعش" الإرهابي، تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة في عدة محافظات مصرية بينها القاهرة والإسكندرية ومطروح. وأحالت النيابة المصرية 8 متهمين من جنسيات مختلفة (سوريين ومصريين وروس) إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف منشآت حيوية بالبلاد. تلك المنشآت هي ميناء رأس جرجوب البحري العسكري (أقصى الشمال الغربي لمصر) ومحطتا سكك حديد رمسيس بالقاهرة وسيدي جابر بالإسكندرية (شمال القاهرة)، في القضية رقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. وتضم القضية 5 متهمين محبوسين و3 هاربين، تتنوع جنسياتهم بين مصريين وسوريين وروس، جميعهم ذكور ما عدا متهمة واحدة، وهم: معتز توفيق أحمد مرون ومسماه الحركي "أبو خالد الشامي - أبو خالد الجبلاوي" سوري الجنسية محبوس، وعمرو يحيى عبد السميع إسماعيل إبراهيم ومسماه الحركي "دودج - ضاضا" مصري هارب. وشملت القائمة أيضاً مهدي صالح الحريري ومسماه الحركي "أبو إيليا" (سوري مقيم في سوريا - هارب)، وعلي بن عيسى يعقوب ديزتوف (طالب يتعلم اللغة العربية في مصر - محبوس)، وخضر دوجييف (روسي - هارب)، وآلاء إبراهيم حسن هارون (مصرية - محبوسة)، ومحمد عبد الله محمد عمر باغي (مصري - محبوس)، ومحمد أبوبكر السيد سعد شريف (مصري - محبوس). وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني تخابرا لدى من يعملون لمصلحة تنظيم داعش خارج البلاد بهدف ارتكاب جرائم إرهابية داخلها، بأن اتفق المتهم السوري معتز مرون مع المتهم السوري مهدي صالح الحريري ومجهولين اثنين عضوين بتنظيم داعش بالخارج، مسماهما الحركي "محمد الرحال ويحيى الجسري"، على تمويل أعضاء التنظيم بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية لاستهدافها، هي ميناء رأس جرجوب البحري العسكري بمطروح، ومحطتي سكك حديد رمسيس بالقاهرة وسيدي جابر بالإسكندرية، وكذا التمويل بالأموال اللازمة للقيام بالعمليات الإرهابية. وتابعت التحقيقات أنه تم تكليف المتهم عمرو يحيى "دودج" وهو من قيادات التنظيم بمصر، بالتواصل مع المتهم الرئيسي معتز مرون لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات المعد سلفاً، مشيرة إلى أن المتهم عمرو يحيى أرسل بناء على ذلك التكليف المتهمين الروسيين الجنسية علي بن عيسى وخضر دوجييف لاستلام الأموال، وذلك تمهيداً لتنفيذ مخطط التنظيم بارتكاب عمليات الاستهداف للمنشآت الحيوية بالبلاد. وذكرت التحقيقات أن المتهم مهدي صالح الحريري اتفق أيضاً وآخران مجهولان مع المتهمين معتز مرون وعمرو يحيى "دودج"، على تمويل أعضاء التنظيم بالمعلومات والمال للقيام بالعمليات الإرهابية المخطط لارتكابها، مشيرة إلى قيام المتهم الحريري والآخرين المجهولين بإمداد المتهم الرئيسي فى القضية معتز مرون بقناة اتصال على تطبيق "تليجرام" بالمتهم الرئيسي الثاني عمرو يحيى عبد السميع؛ وذلك لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت وفقاً للخطة الموضوعة. وأشارت التحقيقات إلى أنه جرى تكليف المتهم عمرو يحيى عبد السميع بإتمام عمليات التواصل وتلقي الأموال والمعلومات، لافتة إلى قيام 6 متهمين بينهم الفتاة آلاء إبراهيم حسن باستخدام تطبيق تليجرام لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء التنظيم.