نادر ويصيب الزواحف.. أعراض وعلاج الفطر الأصفر

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

كشف طبيب مصري لـ«الاتحاد» عن تفاصيل وأعراض مرض الفطر الأصفر الذي ظهرت حالة مصابة به في دولة الهند، بعد انتشار الفطرين الأسود والأبيض أيضا. وقال مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد في مصر الدكتور محمد عز العرب، إن الفطر الأصفر نادر الحدوث في الإنسان، ولم يتم اكتشاف سوى حالة واحدة في الهند، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه يحدث في الزواحف، خاصة السحالي.

وأضاف أن الاسم العلمي للفطر الأصفر هو «Mucor Septicus»، مؤكدا وجود مجموعة كبيرة من الفطريات يعتمد ظهورها على ضعف جهاز المناعة بسبب فيروس كورونا أو أي سبب آخر، وأن ظهوره يحتاج أيضا إلى توافر درجة رطوبة أعلى من 40% وكذلك البيئة الغير نظيفة.

وحول أعراض الفطر الأصفر، أشار إلى أن من علامات هذا الفطر هو صعوبة التئام الجروح والشعور بالإرهاق وعدم رغبة في تناول الطعام وفشل الأعضاء الداخلية، مؤكدا أن علاجه مثل علاج الفطر الأسود يبدأ بعلاج تخصصي، ثم تدخل جراحي.

وأوضح أستاذ الباطنة لـ«الاتحاد»، أن هذا الفطر أخطر من الفطرين الأسود والأبيض لأن بدايتهما خارجية يمكن اكتشافهم مبكرا، لكن الفطر الأصفر يبدأ في الأعضاء الداخلية اكتشافه يكون متأخراً، موضحاً أنه يتسبب في صديد في جسم الإنسان وتم تسميته بالأصفر نتيجة هذا الصديد.

