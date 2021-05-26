استقالة رئيس مالي المؤقت ورئيس الوزراء!

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مساعد للكولونيل أسيمي جويتا نائب رئيس مالي إن الرئيس المؤقت للبلاد با نداو ورئيس الوزراء مختار عوان استقالا اليوم الأربعاء بعد اعتقال الجيش لهما يوم الاثنين.

وفي وقت سابق، سمح العقيد غويتا، الرجل القوي في السلطة المالية، لوسيط "المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا" غودلاك جوناثان بأن يلتقي، اليوم الأربعاء، بالرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليين، حسب مصدر قريب من الوساطة.

وقال هذا المصدر المطلع على المفاوضات طالباً عدم كشف هويته ليل الثلاثاء-الأربعاء "حصلنا على الضوء الأخضر للقاء الرئيس الانتقالي (باه نداو) ورئيس الوزراء (مختار وان) الأربعاء".

وكان يتحدث بعد لقاء في العاصمة المالية باماكو بين نائب الرئيس الانتقالي العقيد اسيمي غوتا والوفد الذي يقوده جوناثان.