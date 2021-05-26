فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - فتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السورية أبوابها صباح اليوم الأربعاء أمام الناخبين الذين تجمع

المئات منهم أمام صناديق الاقتراع.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة 07,00 (04,00 ت غ) بينما عرض التلفزيون السوري لقطات لصفوف طويلة من الناخبين تتشكل أمامها في عدد من مناطق البلاد.

وسيستمر التصويت حتى الساعة 19,00 (16,00 ت غ) على أن تصدر النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

واتّخذ الأسد (55 عاماً) عبارة "الأمل بالعمل" شعاراً لحملته الانتخابية، في محاولة لتسليط الضوء على دوره المقبل في مرحلة إعادة الإعمار، بعد عقدين أمضاهما في سدّة الرئاسة.

إلى جانب الأسد، يخوض مرشّحان السباق الرئاسي وهما وزير الدولة السابق، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، والنائب السابق عبدالله سلوم عبدالله، ومحمود مرعي المحسوب على المعارضة الداخلية.