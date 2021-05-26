شكرا لقرائتكم خبر عن متفرج مصاب .. فرض حجر على مشجعين لكرة القدم الأسترالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الأسترالية، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على العديد من المشجعين الدخول في عزلة بعدما جلس متفرج مصاب بفيروس كورونا المستجد في الاستاد، لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم الأسترالية، الأسبوع الماضي.

كما شاهد ما يقرب من 23 ألف متفرج مباراة في كرة القدم الأسترالية بين فريقي كولينجوود وبورت أديليد على ملعب ملبورن للكريكيت، ولم يتضح في البداية عدد الأشخاص المتضررين. وأوضحت رابطة كرة القدم الأسترالية أن فريق بورت أديليد يخضع أيضا للاختبار نظرا لأنه شارك في رحلة العودة إلى مدينته مع مشجعين كان من الممكن أنهم خالطوا الشخص المصاب.

وتم فرض قيود جديدة لمكافحة الفيروس، منذ أمس الثلاثاء، مثل ارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن المغلقة ،و يسمح الآن فقط لخمسة أشخاص كحد أقصى بالالتقاء.