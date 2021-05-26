شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤجل امتحانات الثانوية العامة إلى 9 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم تأجيل امتحانات الثانوية العامة إلى 9 يونيو على أن تكون امتحانات التعليم الديني في 8 يونيو بهدف منح الطلبة والطالبات المزيد من الوقت للدراسة.

وذكرت وزارة التربية في بيان صحفي ان ذلك جاء في إطار التعاون مع مجلس الامة ممثلا بطلب رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور حمد المطر بالإضافة إلى طلب عدد من أولياء الأمور حول إمكانية تأجيل الامتحانات الورقية لإتاحة الفرصة للطلبة للاستعداد والتحضير وذلك بعد دراسة إمكانية تأجيل الامتحانات من قبل المختصين بالوزارة.

وبينت الوزارة أن الامتحانات التحريرية النهائية للفصل الثاني من العام الدراسي 2020 – 2021 للشهادة الثانوية العامة ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 9 يونيو بدلا من يوم الأحد 30 مايو على أن تكون امتحانات التعليم الديني يوم الثلاثاء 8 يونيو.

وأكدت الوزارة حرصها على منح أبنائها الطلبة والطالبات المزيد من الوقت للدراسة والمراجعة والاستعداد للامتحانات واتخاذ القرارات التي تصب في صالح الطالب والعملية التعليمية برمتها.