شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط «عدد من القتلى» في واقعة إطلاق نار بكاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا كلارا إن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون عندما فتح مسلح النار في ساحة بمدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الأربعاء.

وقال راسل ديفيس نائب قائد شرطة المقاطعة للصحفيين إن الواقعة أسفرت عن سقوط "عدد من القتلى وعدد من الإصابات" مضيفا أن مطلق النار قتل أيضا.

وأضاف "لا أستطيع تأكيد العدد المحدد للمصابين والقتلى".

ووقع إطلاق النار قبيل الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في ساحة للقطار الخفيف تديرها سلطة النقل في وادي سانتا كلارا قرب المطار الرئيسي بالمدينة.

وكتب سام ليكاردو رئيس بلدية المنطقة على تويتر قائلا "مطلق النار لم يعد يشكل تهديدا وتم إخلاء الموقع".

وتقع سان هوزيه، التي يقطنها نحو مليون نسمة، في قلب وادي السليكون وهو المركز العالمي الشهير بالابتكارات التكنولوجية وموطن بعض أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقال ديفيس إنه سيقدم المزيد من المعلومات بشأن الواقعة في وقت لاحق.