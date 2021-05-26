شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن : واشنطن ستقدم 360 مليون دولار ‏للشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة بصدد تقديم أكثر من 360 ‏مليون دولار من المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأفاد بلينكن، في بيان صحفي اليوم، أن المساعدات تشمل 38 مليون دولار ‏لدعم الجهود الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يقرب من 33 مليون دولار لوكالة ‏الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لدعم عملياتها ‏في الضفة الغربية وقطاع غزة، و 5.5 مليون دولار إضافية لشركائها في المجال الإنساني، لدعم ‏المنظمات الإنسانية لتوفير المأوى في حالات الطوارئ، والغذاء، ومواد الإغاثة، والرعاية ‏الصحية، فضلاً عن الصحة والدعم النفسي الاجتماعي للذين عانوا من الصدمات.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تعتزمان من خلال العمل مع ‏الكونجرس تقديم 75 مليون دولار كمساعدات إنمائية واقتصادية إضافية خلال العام المقبل ‏لدعم الإغاثة والتعافي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مفيداً أنه حتى يتم الانتهاء من إخطار ‏الكونجرس فإن 10 ملايين دولار أخرى ستدعم برامج دعم أعمال المصالحة للحد من ‏التوتر والعنف على المدى الطويل.