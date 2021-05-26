شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن : واشنطن ستقدم 360 مليون دولار للشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة بصدد تقديم أكثر من 360 مليون دولار من المساعدات للشعب الفلسطيني.
وأفاد بلينكن، في بيان صحفي اليوم، أن المساعدات تشمل 38 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يقرب من 33 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لدعم عملياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، و 5.5 مليون دولار إضافية لشركائها في المجال الإنساني، لدعم المنظمات الإنسانية لتوفير المأوى في حالات الطوارئ، والغذاء، ومواد الإغاثة، والرعاية الصحية، فضلاً عن الصحة والدعم النفسي الاجتماعي للذين عانوا من الصدمات.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تعتزمان من خلال العمل مع الكونجرس تقديم 75 مليون دولار كمساعدات إنمائية واقتصادية إضافية خلال العام المقبل لدعم الإغاثة والتعافي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مفيداً أنه حتى يتم الانتهاء من إخطار الكونجرس فإن 10 ملايين دولار أخرى ستدعم برامج دعم أعمال المصالحة للحد من التوتر والعنف على المدى الطويل.