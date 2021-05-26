العراق: العبادي يطالب بدعم مطالب المتظاهرين والمالكي يدعو القوى السياسية لرفض تأجيل الانتخابات

بغداد ـ د.ب.أ: دعا رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي لدعم مطالب المظاهرات الاحتجاجية وإشراك الشباب في عمليات الإصلاح والتغيير، فيما دعا رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي القوى السياسية إلى رفض تاجيل الانتخابات. وقال العبادي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “نؤيد المطالب المشروعة والسلمية للمحتجين وقد دعونا منذ مظاهرات أكتوبر عام 2019 وندعو اليوم للكشف عن القتلة وضمان انتخابات حرة وآمنة ونزيهة”. واكتظت ساحة التحرير وسط بغداد وساحتي الفردوس والنسور بآلاف من المتظاهرين من بغداد والمحافظات للمطالبة بإنزال القصاص بقتلة قيادات المظاهرات الشعبية والناشطين المدنيين الذين قضوا برصاص الجماعات المسلحة. من جانبه دعا زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، القوى السياسية والاجتماعية إلى إعلان رفضهم لفكرة تأجيل إجراء الانتخابات العامة المبكرة، والإصرار على إجرائها في موعدها في العاشر من أكتوبر المقبل. وقال المالكي، الذي سبق وشغل منصب رئيس الحكومة العراقية لفترتين متتاليتين بين عام 2006 إلى 2014، في بيان صحفي: ”كثر الحديث في الآونة الأخير عن تأجيل الانتخابات البرلمانية ونود التأكيد أن الانتخابات ستجري في وقتها المحدد رسميا ولا تأجيل لها”.