«الأوروبي» يتبرع بـ100 مليون جرعة لقاح و«موديرنا» تسعى لموافقة أميركا على تطعيم 12 عاما فأكثر

■ السعودية تشترط اللقاح لعودة التعليم حضوريا العام المقبل

■ الإمارات تقصر حضور الفعاليات والمناسبات على المطعمين

بروكسل ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

تعهد زعماء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 بالتبرع جماعيا بما لا يقل عن 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لـ”كوفيد ـ 19” للدول التي تحتاجها بحلول نهاية عام 2021، وسط ارتفاع معدلات التطعيم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، فيما أصبحت شركة موديرنا للأدوية ثاني شركة تطلب الموافقة على إعطاء تطعيمها ضد فيروس كورونا لمن يبلغون من العمر 12 عاما فأكثر، وقد حصلت شركتا فايزر ـ بيونتيك على الموافقة على استخدام لقاحهما، الذي يستند لنفس التكنولوجيا، لنفس الفئة العمرية مطلع هذا الشهر. وقالت موديرنا إن اختباراتها أظهرت أن اللقاح حقق نتيجة جيدة. وقال ستيفان باسيل المدير التنفيذي لموديرنا “نحن متحمسون لكون لقاح ار تي ايه-1273 فعال بصورة كبيرة لمنع إصابة المراهقين بفيروس كوفيد-19. ومن المبهج أن نرى أن لقاح موديرنا يمكن أن يمنع الإصابة بعدوى سارس- كوف-2”.

من جانبها أعلنت وزارة التعليم السعودية الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل مشترطة أخذ لقــاح فيروس كورونا المســـتجد المسبب لمرض “كوفيد-19”.

وقالت الوزارة في بيان لها “بناءً على الترتيبات الأولية، وتحقيقًا للمصلحة العامة؛ فقد تقرر عودة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني حضوريًّا إلى مقرات العمل في المــدارس والكلــيات والجــامعات الحــكومية والأهلية ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ بدءًا مـن موعد حضورهم للعام الدراسي المقبل”. وشددت الوزارة على “أهمية أخذ لقــاح مضاد لفيروس كورونا المســـتجد المسبب لمرض “كوفيد-19” من الآن، وفق الترتيبات التي تحددها وزارة الصحة تحقيقًا لسلامة الجميع”، موضحة أنه “سيتم التحــقق من ذلك من خلال تطبيقي (توكلنا) و(تباعد)”. كما قررت حكومة الإمارات قصر حضور كافة الفعاليات والمعارض والنشاطات والمناسبات بما في ذلك الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية على الحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط.