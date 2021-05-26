السوريون يتوجهون لمراكز الاقتراع .. والأسد يرى آراء الغرب صفرا

دمشق ـ وكالات: فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء سوريا في انتخابات رئاسية من المتوقع أن تمنح الرئيس بشار الأسد فترة ولاية رابعة فيما قال الأسد لدى إدلائه بصوته متحدثا عن التصريحات الغربية التي تعلق على الانتخابات “قيمة آرائكم هي صفر”.

وقال بشار الأسد إن الدولة لا تهتم بالآراء الغربية بشأن صحة الانتخابات الرئاسية.

وقال الأسد للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في دوما القريبة من العاصمة دمشق، متحدثا عن التصريحات الغربية التي تعلق على الانتخابات “قيمة آرائكم هي صفر”.

ودوما جزء من منطقة الغوطة الشرقية التي تقع على مشارف العاصمة.

واصطف مئات الطلاب في كلية الآداب بجامعة دمشق للتصويت وتوقفت عدة حافلات في الخارج.

وقالت أمل وهي طالبة تمريض “جئنا لانتخاب الرئيس بشار الأسد.. من دونه فلم تكن سوريا لتظل سوريا”.

وهتف طلاب آخرون قبيل افتتاح مركز الاقتراع “بالروح بالدم نفديك يا بشار”.

وقال مسؤولون في تصريحات خاصة إن السلطات نظمت خلال الأيام القليلة الماضية مسيرات كبيرة في أنحاء سوريا في محاولة لضمان إقبال كبير في يوم الانتخابات.

والمرشحان الآخران في الانتخابات هما عبد الله سلوم عبد الله، نائب الوزير السابق، ومحمود أحمد مرعي، وهو رئيس حزب معارض صغير معتمد رسميا.