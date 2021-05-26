وزير خارجية بريطانيا من رام الله: نسعى لسلام قائم على "حل الدولتين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مع القيادة الفلسطينية تسريع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة قبيل عملية إعادة الاعمار.

والتقى راب في رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية نظيره الفلسطيني رياض المالكي



وكان راب وصل إلى المنطقة في زيارة ليوم واحد للقاء القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني إن إشتية بحث مع الوزير البريطاني "ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وأهمية منع تكرار الاعتداء الإسرائيلي على القطاع من خلال مسار سياسي جدي".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إنه : "المهم بالتزامن مع بدء عملية إعادة الإعمار هو منع قيام إسرائيل باعتداء جديد على قطاع غزة، وملء الفراغ السياسي من خلال مسار جدي وحقيقي برعاية دولية متعددة ينهي الاحتلال ويفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 والقدس عاصمة لها".

وأضاف أن "الوقت قد حان لانخراط لندن وبقية العواصم الأوروبية مع واشنطن لبدء مسار سياسي جدي، ودفع إسرائيل لوقف نهجها في تدمير حل الدولتين وإضعاف السلطة الوطنية، واستمرار الحصار على قطاع غزة وتهويد القدس وغيرها من السياسات".





وأشار مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن إشتية "بحث مع الوزير البريطاني ملف إعادة اعمار قطاع غزة، وضرورة الإسراع في إيصال المساعدات الإغاثية لمتضرري العدوان وتأهيل شبكتي المياه والكهرباء، ثم إطلاق عملية إعادة الإعمار، والتعافي للقطاع الاقتصادي في القطاع".

كما دعا إشتية، الوزير البريطاني إلى ضرورة "كسر بلاده للأمر الواقع من خلال الاعتراف بدولة فلسطين واتخاذ إجراءات لمقاطعة منتجات المستوطنات".

من جانبه، قدم الوزير البريطاني تعازيه الحارة بضحايا الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، لا سيما عشرات الأطفال، كما أكد سعي بلاده لإطلاق عملية سياسية قائمة على حل الدولتين.

وكان الرئيس الفلسطيني عباس أكد "أهمية البدء الفوري بمسار سياسي ترعاه الرباعية الدولية وفق الشرعية الدولية، ينهي الاعتداء الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية".

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن الرئيس عباس "ثمن الدعم البريطاني في مجال بناء المؤسسات والنهوض بالاقتصاد، مؤكدا ضرورة أن تلعب بريطانيا دورا في دفع جهود السلام وفق الشرعية الدولية".

وأضافت: "بدوره، أكد وزير الخارجية البريطاني، موقف بلاده الداعم لحل الدولتين واستعداد بريطانيا لدعم جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومواصلة العمل على دعم الشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته واقتصاده".