تمديد التصويت في انتخابات الرئاسة السورية 5 ساعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا، تمديد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية 5 ساعات إضافية في جميع مراكز الاقتراع.

وأوضحت اللجنة القضائية العليا، أن التمديد يأتي على خلفية الإقبال الكثيف على التصويت.

وشهدت أغلب مراكز الاقتراع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إقبالاً كثيفا على التصويت في الانتخابات التي انطلقت اليوم.

وفي تأكيدها على الإقبال على التصويت قالت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، إن اللجان الفرعية تقوم بتزويد المراكز بالصناديق الفارغة.

وفي المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة من محافظة الرقة؛ شارك آلاف في الانتخابات، عبر أكثر من 100 مركز في ريف المحافظة الغربي والشرقي.

وقال مصدر في اللجنة الفرعية للانتخابات إنه ربما يتم فتح مراكز جديدة بالمحافظة، نظراً للإقبال الجماهيري الكبير.

ووسط سوريا وتحديدا في محافظة حمص اكتظت المراكز الانتخابية في المدينة والريف بالناخبين، حيث يعرف السكان الاقتراع لأول مرة منذ 10 سنوات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في وقت سابق اليوم أمام الناخبين الذين تجمع المئات منهم أمام صناديق الاقتراع.

وبحسب وزارة الداخلية السورية يبلغ عدد المراكز الانتخابية أكثر من 12 ألف مركز في جميع المحافظات؛ فيما يحق التصويت لأكثر من 18 مليونا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية لمدة يوم واحد ويمكن للجنة العليا للانتخابات تمديد العملية الانتخابية عدة ساعات.

ويتنافس الرئيس بشار الأسد إلى جانب المرشح محمود مرعي من الجبهة الديمقراطية المعارضة والمرشح عبد الله عبد الله عن حزب الوحدويين ، وجرت يوم الخميس الماضي الانتخابات للسوريين خارج بلادهم في الدول التي توجد بها سفارات سورية.