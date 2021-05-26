شكرا لقرائتكم خبر عن توصية باعتماد يوم 5 يوليو عيداً للشباب العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أوصى وزير الشباب والرياضة في مصر، أشرف صبحي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بأن يكون يوم الخامس من يوليو/تموز من كل عام في كل دولة عربية، احتفالاً ب«يوم الشباب العربي».

وقال الوزير، خلال ترؤسه الأربعاء، أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بدورته ال 66 عبر «الفيديو كونفرانس»: هذا الاحتفال يأتي في ظل الجهود المصرية لتوحيد الشباب العربي، نحو قضاياهم واهتماماتهم.

وقالت وزارة الشباب المصرية، في بيان، إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة يضم مصر والإمارات والأردن وتونس والسعودية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين والكويت وليبيا.

واستعرض الاجتماع، توصيات اللجان الفنية الشبابية، والتي تخدم الشباب العربي، من خلال برامج وأنشطة، وجلسات حوارية، من بينها نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، وإطلاق مبعوثين افتراضيين، ومنتدى الشباب العربي الأوروبي الثامن، وبرنامج رحلة المشاعر المقدسة للشباب، وبغداد عاصمة الشباب العربي، ومشروع القيادات التقنية، ومنصة شبابية، ومسابقة بحثية حول العائد الديموجرافي وجائحة كورونا.

وأكد صبحي أهمية التعاون في تطوير الأنشطة والبرامج، التي تُنفذ، وترسيخ القيم والمبادئ بين الشباب العربي، مشدداً على ضرورة إعطاء فرص لعدد أكبر من الشباب للمشاركة في الأنشطة والفعاليات والبرامج، التي يتم تنفيذها حالياً عن طريق «الفيديو كونفرانس»، أو مستقبلاً، بعد انقضاء أزمة كورونا.

وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، خلال الاجتماع، المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب في الدول العربية، حول دعم الشباب العربي ومستقبله، في ظل جائحة كورونا. والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين الوزارات في الدول العربية، وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية، التي وضعتها الدول العربية لمواجهة هذه الجائحة.