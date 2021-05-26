شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين "لا يتوقع تحولاً" في العلاقات بعد قمة بايدن وبوتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قال الكرملين الأربعاء إنه لا يتوقع تحولاً رسمياً في العلاقات الروسية الأمريكية خلال قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل.

ونصح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بتجنب ما وصفه بـ"التوقعات المفرطة بتحقيق تقدم خلال القمة"، لكنه قال إن الاجتماع في حد ذاته "مهم للغاية".

وكان كلٌّ من البيت الأبيض والكرملين صرح الثلاثاء، بأن بايدن وبوتين سيجتمعان في جنيف يوم 16 يونيو/حزيران.

وتدهورت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، وفي هذا الصدد قال بيسكوف إن "مشاكل كثيرة تراكمت في العلاقات الثنائية".