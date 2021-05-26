شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتقاله من العسكريين..استقالة الرئيس الانتقالي في مالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو - أ ف ب

أعلنت مصادر عسكرية، مالية، الأربعاء، استقالة الرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليين اللذين أوقفهما الانقلابيون الإثنين الماضي.

قال بابا سيسي، المستشار الخاص للكولونيل جويتا، الرجل القوي في مالي إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان «استقالا أمام جهة التحكيم»، وهي بعثة الوساطة الدولية الموجودة حالياً في مالي، وأضاف: «المفاوضات جارية للإفراج عنهما وتشكيل حكومة جديدة».

وأكد أحد أعضاء البعثة الدولية الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الرئيس الانتقالي استقال.

وتوجه الوفد إلى معسكر «كاتي» العسكري قرب باماكو الأربعاء للقاء القياديين المحتجزين هناك منذ اعتقالهما.

ويتهم الكولونيل جويتا الرئيس ورئيس الوزراء اللذين أمر باعتقالهما بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته مع أنه نائب الرئيس المكلف الدفاع والأمن، وهما مجالان حاسمان في مالي التي تشهد اضطرابات.