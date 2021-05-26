شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوقع اتفاقية تعاون مع «طموح للرعاية الصحية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية خلال مؤتمر صحفي أقيم الأربعاء في المقر الرئيسي لاتحاد الكرة في دبي.

حضر المؤتمر عبدالله راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة طموح، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد محمد الجنيبي، الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، وعمر عبدالله بيرودي، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وممثلو وسائل الإعلام المختلفة.

وبموجب هذه الاتفاقية تصبح شركة طموح للرعاية الصحية شريكاً لاتحاد الكرة في إجراء فحوص كوفيد -19 (PCR) للمشاركين في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام في الدولة للفترة من 3 إلى 15 يونيو المقبل.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة: «مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حريص على التعاون مع شركات الرعاية الصحية التي توفر الخدمات الطبية المتعلقة بنشاط كرة القدم، خاصة في ظل الظروف الصحية العالمية الراهنة، لذا وقعنا اتفاقية تعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية، لإجراء مسحات دورية لكافة منتخبات مجموعة منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المشتركة، فور وصولهم لأرض الدولة، وخلال فترة المنافسات إلى ختامها ومغادرتهم بسلام دولة الإمارات».

وأعرب عبدالله راشد الراشدي الرئيس التنفيذي لشركة طموح للرعاية الصحية عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، مؤكداً أن الشركة لديها مجموعة من أفضل الكوادر الصحية المدربة، وتتوافر بها أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإجراء الفحوص المطلوبة، مؤكداً استعدادهم التام لإجراء كافة الفحوص لمنتخبات المجموعة السابعة وبصفة دورية.