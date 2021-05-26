شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة ينجز الأعمال التطويرية في نادي الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة بالشارقة الأعمال التطويرية والصيانة العامة بنادي الذيد ضمن خطط المجلس في التطوير المستمر لمنشآت ومباني الأندية بالإمارة الباسمة والعمل على رفع كفاءة البنى التحتية بما ينعكس على الإمكانات الكبيرة التي تملكها الإمارة على مستوى الرياضة وتعزيز مكانتها من كل النواحي.

حيث تضمنت الأعمال بالنادي الاستعاضة عن أرضية ملعب الفريق الأول بالعشب الطبيعي، وتنفيذ أعمال صيانة عامة للمبنى الإداري والمكتبة والمجلس وكذلك استبدال أرضية خشبية للصالة الرئيسية والعمل على الصيانة الداخلية والخارجية للمنصة مع الصيانة الشاملة للصالة الرياضية وأعمال العزل الداخلي.

واطلع وفد المجلس ودائرة الأشغال العامة للنادي مؤخراً على جميع الأعمال بحضور سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي وعبد الله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمجلس ومحمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بالدائرة والدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي للنادي وسالم سيف الجاري المدير الإداري ومهندسي قسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة بالمجلس.

وأوضح عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن الأعمال بأندية الإمارة تتواصل للمحافظة على البنى التحتية المميزة لها توافقاً مع الإمكانات العالية، وأكد أن ما يتم من أعمال في أندية الإمارة يعد مؤشراً دائماً على الاهتمام الكبير الذي تحظى به والحرص على أن يضرب بها المثل في تميز البنى التحتية والمرافق الخدمية المختلفة والصالات الرياضية المميزة والمنشآت الجديدة التي تكون على أحدث طراز بما يتواكب مع أهمية وقيمة الرياضة في الإمارة.

وأشاد سالم محمد بن هويدن بالاهتمام الكبير من مجلس الشارقة الرياضي ودائرة الأشغال العامة ونتائج الأعمال في النادي والذي يعبر عن الدعم الكبير الذي تحظى به الأندية وتوفير الإمكانات التي تسهم في تعزيز مكانتها كممثلين للإمارة إضافة إلى رفع مستوى التجهيزات الرياضية في المرافق بالشكل الذي ينعكس على الجهود المبذولة التي تقابل هذا الاهتمام.