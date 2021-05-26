شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لرسوم كتب الأطفال» يصل «السركال أفنيو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرصاً على الوصول لأكبر شريحة من الأطفال واليافعين، ينقل مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، أصداء الدورة التاسعة من «معرض الشارقة لرسوم كتب الأطفال، إلى مركز«السركال أفينيو»في دبي، حتى 29 مايو الجاري من 10 صباحاً وحتى 7 مساءً، إذ تزدان جدران«مستودع 45»بـ 58 عملاً من أجمل اللوحات التي أبدع فيها نخبة من الفنانين الرسامين العرب والأجانب، بما يشكّل فرصة مثالية للتعرّف إلى هذا النوع من الفنون الذي يعدّ لغة بصرية استثنائية في أعمال أدب الطفل.

وعلى هامش المعرض تقدم الفنانة الإماراتية إيمان الرئيسي، يوم 28 مايو من 5 حتى 6:30 مساءً، ورشة فنية تحت عنوان«بناء الشخصيات القصصية» للأطفال من الفئة العمرية 7 وحتى 12 سنة، بما ينسجم مع أهداف المهرجان الرامية إلى تعزيز الوعي الثقافي والإبداعي لدى الأجيال الجديدة.