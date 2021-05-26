شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأنفاق للنواب: إنشاء مول تجارى بمحطتى مترو البوهى وماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس هيئة الأنفاق اللواء عصام والي، إنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل خط مترو الكيت كات العتبة مروراً بالزمالك وماسبيرو في أبريل 2022، لافتاً إلي سيتم إنشاء مول بكلا من محطتي مترو "البوهي" و"ماسبيرو".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة 2021/ 2022 .

وأضاف والى، أنه سيتم مد خطوط مترو الأنفاق من محطة عدلى منصور بمحطات جديدة حتى مصر الإسماعيلية العبور وبدر والعاشر وحدائق بدر ومحطة العاصمة الإدارية وحتى المدينة الرياضية ومحطة الى العاشر 2 ليصل طول الخط الى 107 كيلو، لافتاً إلي ان هناك مخطط بالوصول بالمترو الى بلبيس.

من جانبه قال ممثل وزارة التخطيط وضع 76 مليار جنيه ديون خارجية تم الموافقة عليها وتوزيعها على المشروعات الكبرى منها مشروعات الأنفاق وجارى رصد تمويل القطار السخنة السريع، لافتاً إلى مساندة وزارة التخطيط لمشروعات هيئة الأنفاق والقطارات السريعة للأنفاق.

بدوره أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بقطاع النقل والمواصلات والذي شهد نقلة غير مسبوقة، مشيراً إلي أن هناك دول بدأت قبلنا بسنوات ولم تحقق ما تم تحقيقه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت عابد إلي الأوضاع قبل 2013 في النقل والمواصلات وحالة التدهور وعدم الأمن في ظل حكم الجماعة الإرهابية، لافتاً إلى أنه مع تولي الرئيس السيسي وخلال 6 سنوات حدثت تحققت ثورة اقتصادية وصناعية وثورة الطرق وفي كل المجالات.

ولفت علاء عابد، إلي أن ما تم إنجازه منذ تولي الرئيس السيسي من شبكة طرق ومحاور وخطوط المترو تحديث السكة الحديد رغم وقوع بعض الحوادث، مشيراً إلي أن مصر عادت القبلة لدول العالم واستعادة ريادتها للمنطقة ، قائلاً : لدينا رئيس تفتخر به ومسئولين يقوموا بعملهم بكل جد و دولة استطاعت ان تقضي على الإرهاب لتعود مصر لمكانتها.

واستعرض محمد سيد منصور مسئول المالية بالهيئة القومية للأنفاق موازنة العام الجديد مشيرا إلى أن متوسط عدد مستخدمى المترو يوميا مليون 750 ألفا في الأيام العادية تصل إلى 2 مليون، ووصلت إيرادات الدعاية والإعلان 140 مليون جنيه مليون إيرادات الدعاية والإعلان بالمترو.