حكومة الإمارات تحقق مراكز متقدمة في مؤشرات التطوير الحكومي العالمية

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

حققت حكومة الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات التطوير الحكومي العالمية، وتمكنت من حيازة صدارة العالم في مؤشر غياب البيروقراطية.



وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، حلت حكومة الإمارات أيضا في المركز الثاني عالمياً بمؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف، وذلك وفقا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وحققت حكومة الإمارات المركز الثالث عالمياً في مؤشر مدى استجابة الحكومة للتغيير، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر الرؤية بعيدة المدى للحكومة، ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وكانت الإمارات قد حققت مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، إذ حلت في المركز التاسع عالميا في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

كما حلت في المركز الرابع عالمياً في مؤشر إيدلمان للثقة بالحكومة 2020.

وحققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، والمركز الأول عربياً في 437 مؤشراً، وجاءت ضمن قائمة الدول العشر الأولى عالميا في 314 مؤشراً.

وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات، أن الإمارات حققت الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية، رغم ما مر به العالم من ظروف ومتغيرات متسارعة خلال العام الماضي.

وقال إن الحكومة الإماراتية حققت الاستمرارية الكاملة في تقديم الخدمات، من خلال الحلول التكنولوجية والرقمية المتقدمة التي طورتها، والتحول السلس إلى نظام العمل عن بعد، والتعلم عن بعد، ما شكل ضمانة لاستمرارية دوران عجلة الإنتاج والإنجاز.

وأضاف أن حكومة الإمارات عززت ريادتها بحلولها في المراكز الأولى في مؤشرات التطوير الحكومي، التي ترصدها أبرز التقارير العالمية.

وأكد أن تحقيق هذه الإنجازات رغم الظروف والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة "كورونا" على الحكومات حول العالم، يؤشر إلى المستوى المتقدم الذي وصلت إليه حكومة الإمارات على صعيد الكفاءة والقدرة والفكر الاستباقي.