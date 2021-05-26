عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

جرت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اليوم الأربعاء بين الجيشين السوداني والأثيوبي، على الحدود بين البلدين بالتزامن مع انطلاق المناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين المصري والسوداني والتي تستمر لنهاية مايو الجاري.



وذكرت فضائية العربية في نبأ عاجل لها أن الاشتباكات بين الجيشين السوداني والإثيوبي جرت في منطقة باسندة الواقعة بولاية القضارف شرق السودان، والتي تستضيف أكثر من 63 ألف لاجئ إثيوبي فارين من القتل والدمار المنتشر في ولاية تيجراي الإثيوبية، بعد العملية العسكرية التي بدأها الجيش الإثيوبي في نوفمبر الماضي بقرار من رئيس الوزراء آبي أحمد.

ويسعى الجيش السوداني لتحرير منطقة الفشقة الحدودية من الميليشات الإثيوبية المدعومة من نظام آبي أحمد، والتي تستوطن المنطقة منذ أكثر من ربع قرن، وتمكن الجيش السوداني من استعادة أجزاء كبيرة من الفشقة منذ انطلاق عملياته العسكرية في نوفمبر الماضي.