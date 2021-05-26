شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021 أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 9. 29 نقطة ليبلغ مستوى 17. 6241 نقطة بنسبة هبوط بلغت 48. 0 بالمائة.

وجرى تداول كمية أسهم بلغت 6. 344 مليون سهم تمت عبر 13611 صفقة نقدية بقيمة 8. 49 مليون دينار كويتي. وانخفض مؤشر السوق الرئيس 3. 35 نقطة ليبلغ مستوى 51. 5181 نقطة بنسبة هبوط بلغت 68. 0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7. 278 مليون سهم تمت عبر 8797 صفقة نقدية بقيمة 3. 20 مليون دينار .