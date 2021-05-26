شكرا لقرائتكم خبر عن "القمر العملاق" يزور " أوبرا سيدني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ظهر أكبر اكتمال للقمر هذا العام والمعروف باسم قمر الزهرة العملاق وسط سماء صافية فوق دار أوبرا سيدني مما أسعد محبي التصوير الذين تمركزوا قبالة المياه لالتقاط هذه اللحظة. ووجود القمر في مداره عند أقرب نقطة من الأرض يجعله يبدو أكبر بنسبة سبعة بالمئة وأسطع بنسبة 15 بالمئة عن المعتاد.

وسيعلن القمر العملاق كذلك عن أول خسوف كلي منذ أكثر من عامين عندما يمر عبر ظل الأرض فسيظهر باللون الأحمر ويطلق عليه قمر الدم العملاق نظرا لانتشار الضوء حوله من الغلاف الجوي للأرض فيبدو مثل الشمس أثناء الغروب. وسيظهر الخسوف في سيدني عندما يرتفع القمر في السماء كما سيظهر في الساعات الأولى من الصباح في غرب أمريكا الشمالية ومن المتوقع أن يحصل سكان ألاسكا وهاواي على أفضل رؤية له. وسيظهر كذلك في جنوب تشيلي والأرجنتين.