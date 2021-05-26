شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار .. توتر جديد على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت أذربيجان القوات الأرمينية اليوم الأربعاء بإطلاق النار على قواتها عبر الحدود الدولية بين البلدين خلال الفترة بين 24 و26 مايو أيار.

وذكرت أن قواتها لم ترد على إطلاق النار ولا توجد إصابات.

ولا تزال العلاقات بين البلدين متوترة بعدما طردت القوات الأذربيجانية قوات من أصل أرمني من مناطق كانت تسيطر عليها منذ التسعينيات في إقليم ناجورنو قرة باغ وحوله.

وزاد خلاف حدودي في الآونة الأخيرة هذا التوتر.