الإمارات والسعودية.. مباحثات لتعزيز التعاون العسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع بالإمارات، الفريق أول فياض بنحامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السعودية.

وحضر اللقاء، الأربعاء، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ورحب وزير الدولة لشؤون الدفاع، برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، وبحث معه العلاقات الأخوية الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

كما بحث الطرفان السبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين، وسعيهما لتطوير التعاون في كافة المجالات خاصة في المجال العسكري والدفاعي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء جهود البلدين في التعاون والتنسيق لمواجهة تداعيات جائحة فيروس "كوفيد - 19"، وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل المضي قدماً في مرحلة التعافي من الجائحة على مختلف الأصعدة، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من ناحية أخرى، استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، الفريق أول فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الذي يزور الإمارات حاليا.





ورحب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية برئيس هيئة الأركان العامة السعودي، واستعرض معه علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بينهما.





وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين، تبادل الأحاديث والموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

يأتي هذا اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات كافة لا سيما في المجال العسكري خاصة في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.



