تونس.. هل يلتحق غازي القروي بشقيقه في السجن؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلب قاضٍ تونسي من البرلمان رفع الحصانة عن النائب غازي القروي، شقيق نبيل القروي، المرشح الرئاسي السابق والمسجون على ذمة قضايا تبييض أموال.

وقالت منظمة " أنا يقظ" التونسية إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي رفع طلبا إلى البرلمان لرفع الحصانة عن غازي القروي.

وتعود القضية إلى 2016 حين تقدمت منظمة “أنا يقظ” بشكوى للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي اتهمتهما فيها بالتهرب الضريبي.



وباشرت النيابة التونسية التحقيقات وتم توجيه مجموعة من التهم إلى كل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال.



.وسجن نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس" المتحالف مع حركة النهضة الإخوانية بتهمة تبييض الأموال ويلاحقه القضاء منذ العام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي وهو حاليا بالسجن على خلفية الملف نفسه.

وتساءلت المنظمة في بيان عن مدى استجابة البرلمان لرفع الحصانة عن الشقيقين نبيل وغازي، وهل سيستجيب البرلمان لهذا المطلب؟

وقد سبق وأن تقدمت منظمة “أنا يقظ” بشكوى يوم 2 سبتمبر/أيلول 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي بتونس بخصوص شبهة غسل وتبييض أموال من قبل الشقيقين غازي ونبيل القروي باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر ولوكسمبورغ، ليقرّر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي إثر ذلك فتح بحث تحقيقي في تلك القضية.

وفي وقت سابق الأربعاء، علمت ”الخليج 365” أن القضاء التونسي قرر إطلاق سراح رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بعد حوالي شهرين من إيقافه بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن القضاء التونسي كان قد اشترط توفير مبلغ 30 مليون دينار (3.7 مليون دولار) مقابل إطلاق سراح القروي,

والقروي سياسي تونسي ترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019، وفاز بالدور الأول ليفشل في منافسة الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد في جولة الإعادة.

وخاض القروي الانتخابات الرئاسية من داخل السجن مما أثار جدلًا لدى الرأي العام التونسي في وقتها.

ويواجه القروي الذي يمتلك قناة تلفزيونية (نسمة) اتهامات بإبرام صفقة مع شركة دعاية أمريكية لتحسين صورته، وذلك وفق قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" المختصة في مكافحة الفساد.

ويمثل حزب القروي (قلب تونس) أحد الأحزمة السياسية لحكومة هشام المشيشي متحالفا في ذلك مع حزب النهضة الإخواني وذراعها العنيف ائتلاف الكرامة.