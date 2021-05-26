شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة إسرائيلية ترجئ البت في قضية تهجير فلسطينيين من «سلوان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية، الأربعاء، تأجيل النظر في قرار إخلاء عائلتين فلسطينيتين من بيتيهما لصالح المستوطنين الإسرائيليين، بحي سلوان في القدس الشرقية المحتلة، بعد أسابيع على قرار مماثل بشأن حي فلسطيني آخر.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت في 9 مايو/أيار إرجاء جلسة كانت مقررة بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوماً.

وتسببت قضية الشيخ جراح باندلاع صدامات عنيفة بين قوات الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، لا سيما في باحات المسجد الأقصى، قبل اندلاع مواجهة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غزة بإطلاق صواريخ على الدولة العبرية.

والأربعاء، قررت المحكمة إرجاء النظر في قرار الإخلاء لترد على طلب العائلتين أخذ مشورة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على ما أكد محامي العائلتين.

وقال محامي العائلتين يزيد قعوار لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قضية جماهيرية وشعبية كهذه يجب أن تضم رأي المستشار القضائي للحكومة».

وأضاف قعوار «من الواضح أن الحكومة كانت داعمة في هذه الحالة للمشروع الاستيطاني، وبالتالي يجب على المستشار القضائي أن يأخذ المسؤولية».

وتنتظر العائلات الآن من المحكمة «قرارها حول إحالة الملف إلى المستشار القضائي للحكومة من عدمه». والذي يتوقع قعوار أن يتم «خلال الأسبوع المقبل».

وخارج المحكمة التي تقع في القدس الشرقية المحتلة، تجمع العشرات من الفلسطينيين من أهالي الحي وغيرهم، بالإضافة إلى نشطاء سلام إسرائيليين، وسط وجود مكثف للشرطة الإسرائيلية، التي قامت بوضع سواتر حديدية وإبعاد المتظاهرين إلى جانب الطريق، واعتقلت عدداً من الشبان بعد مناوشات.