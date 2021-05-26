شكرا لقرائتكم خبر عن السوريون يصوتون للانتخابات الرئاسية والأسد يقترع في دوما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدلى الرئيس السوري بشار الأسد بصوته، الأربعاء، في انتخابات رئاسية من المتوقع أن تمنحه فترة ولاية رابعة، بينما أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أنها «تتابع سير العملية الانتخابية في كل أرجاء سوريا، وهي على تواصل مباشر مع اللجان القضائية الفرعية في كل المحافظات، للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو إشكالات»

واختار الأسد الإدلاء بصوته في مركز اقتراع بمدينة دوما الواقعة في غوطة دمشق الشرقية، برفقة قرينته أسماء. وقال الأسد بعد التصويت «سوريا ليست كما كانوا يحاولون أن يسوقوها: منطقة ضد منطقة ومدينة ضد مدينة وطائفة ضد طائفة أو حرباً أهلية… الشعب السوري هو شعب واحد في مواجهة الإرهاب والخيانة والعمالة». وأضاف أن تصريحات الدول الغربية التي تنفي شرعية الانتخابات الرئاسية الجارية حالياً في بلاده لا تساوي شيئاً. وقال تعليقاً عليها: «قيمة آرائكم هي صفر».

وأشار الرئيس إلى أن الحراك الشعبي خلال الانتخابات كان كافياً للرد على تصريحات الدول الغربية بشأنها، مضيفاً: «هذا الاستحقاق وهذا الرد الشعبي الذي نراه هو تأكيد على أن المواطن السوري حر.. قرار المواطن السوري بيد ذلك المواطن.. بيد الشعب.. ليس بيد أية جهة أخرى».

وتُجرى الانتخابات فقط في مناطق سيطرة الحكومة، حيث يقطن نحو 11 مليون شخص، فيما تغيب عن مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق)، ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام الإرهابية في إدلب.

وعلى وقع إجراءات أمنية على مداخل دمشق والساحات والنقاط الرئيسية، شهدت مراكز الاقتراع في الجامعات خصوصاً إقبالاً باكراً من الطلاب.

وخصّصت الحكومة يوم الخميس الماضي للمقيمين خارج سوريا من أجل الإدلاء بأصواتهم في سفارات بلادهم وقنصلياتها. لكن قانون الانتخابات يتيح الاقتراع فقط لمن يحملون جوازات سفر سارية وغادروا البلاد بطريقة شرعية، وهو ما لا يسري على ملايين النازحين واللاجئين الذين فروا من المعارك والقصف خلال الحرب الأهلية.

