شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتعليم الخاص» تعلن جاهزية مدارسها لامتحانات نهاية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص جهوزية مدارسها لإجراء امتحانات الفصل الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي 2020 - 2021 سواء داخل الفصول المدرسية أو التي سيؤديها الطلبة عن بُعد.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط التي تم تحديدها لمراقبة آليات تقديم الامتحانات لضمان سيرها بسهولة ويسر.

وقال علي الحوسني مدير الهيئة: إن الهيئة حرصت منذ انطلاق العام الدراسي الحالي على تنفيذ جولات رقابية؛ للوقوف على مدى التزام المدارس بالتدابير الاحترازية، تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما استبقنا امتحانات نهاية العام الدراسي أيضاً بجولات رقابية، لضمان تأمين سلامة الطلبة والكوادر التعليمية خلال أداء الاختبارات المدرسية.

وأضاف: إن التجربة التعليمية التي انطلقت في ظل التداعيات التي سببتها الجائحة؛ أكسبت الجميع خبرة في التعامل مع المتغيرات مما يسهل العمل ويقود إلى مواصلة تحقيق النتائج والأهداف التي تم وضعها؛ نظراً لتعاون جميع أطراف الميدان التربوي، مؤكداً أن الهيئة وضعت ضوابط وإجراءات عدة، حرصاً منها على توفير مناخ ملائم، يتيح للطلبة تأدية امتحاناتهم في بيئة مثالية خالية من الضغوط أو القلق.

كما أكد الحوسني ثقته بإدارات المدارس وكوادرها التعليمية إضافة إلى أولياء الأمور والطلبة، لافتاً إلى أن الواقع الدراسي حقق إنجازات عديدة خلال الفترة التي شهدها الواقع التعليمي والتداعيات التي أفرزتها الجائحة والتي يأتي الوعي العام في مقدمتها؛ حيث أثبتت الفترة المنصرمة وعي وتعاون جميع أطراف العملية التعليمية؛ الأمر الذي أسهم في نجاح تجربتنا التربوية في ظل الجائحة.(وام)

