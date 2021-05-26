حالة الفنان عبدالله زيد مستقرة

طمأن الفنان جمعة علي، الجمهور على حالة الفنان عبدالله زيد الذي يمر بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى. ونشر علي الذي تربطه صداقة بعبدالله زيد صورة إلى جواره في المستشفى عبر حساباته بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً استقرار حالته الصحية، وأنه بدأ يتحسن بشكل كبير، وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء له والخروج من المستشفى في أقرب وقت.

وكتب جمعة علي معلقاً على الصورة: «الحمد لله الفنان عبدالله زيد صار بخير وللأفضل إن شاء الله»، ليعيد نشر الصورة عدد من الفنانين من بينهم أحمد الجسمي الذي طالب هو الآخر الدعاء له بالشفاء العاجل.

أحدث أعمال زيد المسلسل الكوميدي «حامض حلو» الذي شاركه البطولة فيه الفنان جمعة علي وعرض على قناة «سما دبي» في رمضان الماضي وحاز لقب أفضل مسلسل محلي في «استطلاع الخليج» السنوي لدراما الشهر الكريم وبرامجه.