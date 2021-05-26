شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: التعاون بين مصر وأمريكا يلعب دورا هاما بحل قضايا المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عصام عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الاتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكى جو بايدن يأتي في إطار التنسيق ورغبة الطرفين في حل كثير من القضايا العالقة بالمنطقة، مؤكدا أن مصر تلعب دورا هاما للغاية في دعم القضايا العربية وإيجاد حلول لها من أجل الوصول بالمنطقة إلى الاستقرار وضمان السلام للجميع.

وأضاف عصام، فى تصريحات له، أن العلاقات المصرية الأمريكية تتمتع بتاريخ طويل، والكل يدرك أهمية مصر في التعاطى مع الكثير من القضايا الإقليمية، كما أن أمريكا تعى جيدا حق مصر في الحفاظ على أمنها المائى، وتسعى إلى تقريب وجهات النظر لحل قضية سد النهضة، خاصة وأن مصر وقعت كثير من المعاهدات سابقا والتي تضمن حقوقها المائية.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مصر دولة كبيرة ولها مكانتها والجميع يسعى إلى علاقات متوازنة معها، وكذلك فإن القاهرة تدرك أهمية واشنطن كأحد أهم الأطراف الدولية الفاعلة، والتنسيق معها حول القضايا والملفات المختلفة.