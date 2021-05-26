شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد تكشف بصالون "تنسيقية الأحزاب" تحديات تواجه التكامل الاقتصادى بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهلة أبو العز، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية، إن التكامل الاقتصادى هو إلغاء كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين مجموعة من الدول أعضاء التكتل، الذى سينشأ بهدف تنسيق السياسات الاقتصادية فيما بينهم وإقامة هيئة مستقلة عن تلك السياسات.

وأضافت نهلة أبو العز، خلال كلمة لها فى الصالون السياسى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للاحتفاء بـ"يوم إفريقيا"، أن التكامل الاقتصادى له عدد من المراحل بداية من منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى والسوق المشتركة والوحدة الاقتصادية والنقدية، مشيرة الى أن التكتل أو الهيئة الوحدة التى أكملت تلك المراحل هو الاتحاد الأوروبى الذى وصل للوحدة النقدية ومنطقة اليورو، وفى القارة الإفريقية فإن هذا الحلم يراودنا منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية.

ولفتت إلى أن هذا الحلم بدأ يتبلور شيئا فشئ إلى أن تم التوقيع على اتفاقية فى نيرجيا 1994 عملت 6 مراحل للتكامل، ووصلنا فى هذه الاتفاقية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الذى أعلن عن بدأها الرئيس السيسى أثناء ولايته للاتحاد الإفريقى فى عام 2019، مشيرة إلى أن أبرز التحديات التى تواجهنا تعدد العضوية فى التكتلات المختلفة، وأن أهم ما يميز اتفاقية التكامل الاقتصادى هى وجود سوق افريقى يصم 1.2 مليار نسمة يتيح للدول التجارة داخلة .

يذكر أن الصالون السياسى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، احتفى بـ"يوم إفريقيا"، فى سياق اهتمام الدولة المصرية وانفتاحها على عمقها الإفريقى كملف أساسى فى السياسة الخارجية لمصر، باعتباره امتداد للدور التاريخى الذى لعبته القاهرة فى دعم حركات التحرر من الاستعمار بالقارة السمراء.

تطرق الصالون إلى العلاقات المصرية الإفريقية ودور مصر التاريخى فى القارة السمراء.

وركز الصالون الذى يديره النائب محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية على التعاون الإفريقى فى كافة المجالات.

وشارك فى الصالون الدكتورة أمانى الطويل خبير الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والدكتورة نهلة أبو العز أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية، والنائبة رشا أبو شقر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الشئون الإفريقية.

كما ناقش المشاركون فى الصالون، اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية "حلم الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية"، وكيفية تحقق التكامل الاقتصادى بين دول القارة، والتحديات التى تعيق هذا التكامل.



تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين



تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين



تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين



تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين



تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين



تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين



تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين