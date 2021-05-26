شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل التخطيط لـ"تعليم النواب": مجمعات تكنولوجية بـ6 أكتوبر وبدر بخطة 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع موازنة صندوق تطوير التعليم خلال العام المالي الجديد 2022/2021، والبالغ جملتها 399.2 مليون وذلك في حضور ممثلة الصندوق سيدة عبد المعطي، وبلغت الموازنة الجارية 162.2 مليون جنية.

من جانبه، استعرض بدر عثمان، ممثل وزارة التخطيط، تفاصيل الخطة الاستثمارية لصندوق تطوير التعليم خلال العام المالي الجديد 2021/2022، والتي يأتي في مقدمتها استكمال تحديث المجمع التكنولوجي بالأميرية بنحو 8 مليون جنيه، وكذا استكمال المجتمع التكنولوجي بالفيوم بنحو 11 مليون جنيه.

وقال عثمان، إنه من المزمع في ضوء الخطة الاستثماري للصندوق إنشاء مجمعات تكنولوجية جديدة في مدينتي بدر والسادس من أكتوبر.

وأضاف ممثل وزارة التخطيط، أنه من المستهدف أيضا تطوير 27 مدرسة صنايع خلال العام المالي الجديد، فضلا عن مشروع استكمال بعض المعدات والتجهيزات وتجهيزات بإدارة الصندوق، بنحو 3 مليون جنيه.

يشار إلي أن صندوق تطوير التعليم انشيء بالقرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2004 بتاريخ 28 اغسطس 2004 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تقديم المساعدة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في برامج تطوير التعليم في مستوياته المختلفة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية، وذلك لمساعدة الدولة على مواجهة تحديات سوق العمل وتوفير احتياجاته من المهارات والكفاءات البشرية القادرة على دفع عجلة التنمية بخطى متسارعة لملاحقة التطور المستمر فى تطبيقات التكنولوجيا المتطورة فى كافة مجالات العمل، وذلك في إطار خطط الدولة في مجال التعليم والتعلم والتدريب وتنمية الموارد البشرية ، كان التوجه إلى تطوير قطاع التعليم والتدريب وربطهما بسوق العمل .