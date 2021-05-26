شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن التبادل التجارى بين مصر والصين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الصين واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتجاوز حجم التبادل التجارى بين الدولتين مقدار 4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021.

ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن التبادل التجارى بين مصر والصين وفق ما صرحت به سلطات الجمارك الصينية:

1- ارتفاع حجم تجارة البضائع بين مصر والصين بنسبة 32.14% على أساس سنوي.

2- حجم التبادل التجارى بين مصر والصين وصل إلى 4.17 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2021.

3- الصادرات الصينية إلى مصر سجلت 3.72 مليار دولار.

4- بلغت قيمة الزيادة في الصادرات الصينية لمصر 30.8% مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضى.

5- حجم الصادرات المصرية إلى الصين بلغ 450 مليون دولار.

6- مقدار الزيادة في حجم الصادرات المصرية إلى الصين بلغ نسبة 44.3%. بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.