شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن التبادل التجارى بين مصر والصين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعد الصين واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتجاوز حجم التبادل التجارى بين الدولتين مقدار 4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021.
ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن التبادل التجارى بين مصر والصين وفق ما صرحت به سلطات الجمارك الصينية:
1- ارتفاع حجم تجارة البضائع بين مصر والصين بنسبة 32.14% على أساس سنوي.
2- حجم التبادل التجارى بين مصر والصين وصل إلى 4.17 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2021.
3- الصادرات الصينية إلى مصر سجلت 3.72 مليار دولار.
4- بلغت قيمة الزيادة في الصادرات الصينية لمصر 30.8% مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضى.
5- حجم الصادرات المصرية إلى الصين بلغ 450 مليون دولار.
6- مقدار الزيادة في حجم الصادرات المصرية إلى الصين بلغ نسبة 44.3%. بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.