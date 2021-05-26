شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على موازنة هيئة السكة الحديد.. وتوصى بزيادة مخصصات التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على موازنة الهيئة القومية للسكة الحديد، والتى قدرت بنحو 39 مليار و463 مليون جنيه، وقدرت خطتها الاستثمارية بنحو 27.142 مليار جنيه.

ومن جانبه، قال المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكة الحديد، إن سكة حديد عمرها نحو 170 عاما وتغطى معظم مناطق جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن عدد رحلات القطارات تصل إلى 900 رحلة يوميا، وتنقل ما يقرب من مليون مواطن معظمهم من محدودى الدخل.

وأضاف أبو المكارم، أن خطة تطوير السكة الحديد مستمرة، مشيدا بموقف الدولة حاليا في دعم خطى التطوير.

ومن جانبه، أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أهمية مواجهة الظواهر السلبية مثل التهرب من دفع التذاكر، فضلا عن ضرورة تدريب العنصر البشرى حتى يتثني له متابعة التطور التكنولوجى، واستثمار أصول الهيئة القومية للسكة الحديد.

وأضاف النائب علاء عابد، أن هناك حالة من الالتباس لدي المواطن الذي يلخص دور وزارة النقل في هيئة السكة الحديد، مشيرًا إلي أن الوزارة هي المحرك الأساسى للمواطن المصري، وتمثل شريان الحياة بالنسبة للمواطن المصري.

وخلال المناقشات، أوصت لجنه النقل والمواصلات، بزيادة المخصصات لتدريب العنصر البشرى، واستثمار أصول وأموال السكة الحديد، ووضع خطة زمنية ومالية للتدريب.