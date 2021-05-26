شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل وقيمة جائزة المبدع الصغير وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 204 لسنة 2020 بخصوص جائزة الدولة للمبدع الصغير، لاكتشاف المواهب الصغيرة مبكرا وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتى تعمل على بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

وفيما يلى نستعرض قيمة الجائزة والمنتجات التي يتقدم بها المبتكرين للحصول عليها.

تُنشأ جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير يشار إليها فى هذا القانون بالجائزة، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم تجاوز سنة ثماني عشرة سنة فى مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتى:

- منح مبلغ مالي للفائز، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتي ألف جنيه بحد أدني فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون.

- نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.

- منح كل فائز لقب حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر وزير الثقافة قراراً بعدد الجوائز التي تمنح سنوياً، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمري للمبدعين على مستويين.