شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بزيادة 220 مليون جنيه فى موازنة هيئة الإسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بدعم موازنة هيئة الإسعاف المصرية بمبلغ 220 مليون جنيه دعم إضافى لموازنتها للسنة المالية 2022/2021، وذلك بناء علي طلب الهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص: هيئة الإسعاف المصرية.

وقال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن موازنة الهيئة العام المالي الحالي 2020 / 2021، كانت 3 مليارات و40 مليون جنيه، والمقدر لموازنة الهيئة للعام المالي 2021/2022، هو 3 مليارات و559 مليون جنيه.

وطالب رئيس هيئة الإسعاف بزيادة بقيمة 220 مليون جنيه تعزيز للباب السادس فى موازنة الهيئة، ليصل إلى مليار و200 مليون جنيه، وذلك لتلبية وسد الاحتياجات، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى خطة تطوير المراكز الأساسية والتي يكون فيها غرف التحكم.

وقال ممثل وزارة التخطيط، إن الباب السادس فى موازنة هيئة الإسعاف كان المخصص له فى العام المالي الحالي 2020/2021، هو 800 مليون جنيه، والمنصرف حتى 20 مايو الجاري هو 290 مليون، والهيئة طلبت 981 مليون فى موازنة العام المالي الجديد 2021/2022، ووزارة التخطيط وافقت عليها بنسبة زيادة 18.5% عن العام السابق.

وعقب رئيس الهيئة، مؤكدا أن المنصرف حتى أمس هو مبلغ 682 مليون و341 ألف، وتوجد المستندات الدالة على ذلك، لافتا إلى أن هناك دفعة سيارات إسعاف جديدة تم استلامها.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بدعم إضافي للهيئة بمبلغ 220 مليون جنيه.