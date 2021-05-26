شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين "الوطنية للتدريب" ووزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، بروتوكول تعاون ثلاثي مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

واتفق الأطراف من خلال البروتوكول على التعاون المشترك من خلال قيام الأكاديمية بتقديم البرامج التدريبية اللازمة في المجالات المختلفة للعاملين بمحافظة جنوب سيناء والمديريات التابعة لها، إلى جانب مشاركة الأكاديمية في الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والمبادرات التي تنفذها المحافظة وتنظيم أنشطة مشتركة، علاوة على قيام المحافظة بتقديم برامج تدريب ميدانى لمتدربي الأكاديمية، كما تقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال البروتوكول بتقديم استشارات تدريبية واستشارات خاصة بإعادة الهيكلة للمحافظة.

وتتسابق المحافظات في تطوير وتنمية مهارات العنصر البشري من خلال التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن خطة الأكاديمية لتطوير ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بكافة المحافظات.