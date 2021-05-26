شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" توافق على موازنة "مكتبة الإسكندرية".. وممثلها يعلن تطوير البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء علي مشروع موازنة مكتبة الإسكندرية للعام المالى الجديد 2021/2022.

من جانبة أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة البرلمانية، أن مكتبه الإسكندرية هى منارة للفكر والحضارة، وتوليها الدولة المصرية إهتمام بالغ لاسيما وأنها واجه لمصر الثقافية.

وطالب هاشم، بايفاد اللجنة بالخطة الاستثمارية التفصيلية المستهدفة للعام المالي الجديد لتقديم مزيد من الدعم لها، لاسيما لما لها من دور أيضاً علي جذب الشباب، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم بزيارة مرتقبة للمكتبة فى ضوء توجيه دعوة لها من جانب المسئول بالمكتبه والذى حضر اليوم.

وقال محمد عقل المسؤول بمكتبه الإسكندرية، إن المكتبه تمثل قوي ناعمة، مشيرا إلى عدد من المشروعات المستهدفه خلال العام المالي الجديد 2021/2022 لتطوير وتحديث المكتبه، ومنها تحديث البنية التحتية والتكنولوجية بنحو 10 ملايين جنيه لاسيما وهي المكتبه الثانية عالميا من حيث أجهزة الحاسب الآلى والأجهزة الإلكترونية، فضلا عن استهداف تطوير الأجهزة المرئية والصوتية بنحو 18 مليون جنيه.

وأضاف عقل، أنه من المستهدف أيضا تحديث المنظومة الأمنية للمكتبة، وأجهزة الإضاءة بالمبني الرئيسي، لاسيما وأنه قائم علي نظم عالمية تتنوع ما بين 3 آلاف لمبة، مشيرا إلى دور المكتبة في تطوير بعض الأماكن التراثية ومنها قصر خديجة هانم بحلوان، وتقديم أنشطة ثقافية بها.

وطالب المسؤول بالمكتبة، بزيادة الباب السادس (الاستثمارات) ليكون 90 مليون جنيه، لاسيما والحاجة إلى إنجازات البحيرة الصناعية الخارجية بالمكتبة، قال معتز فتحى ممثل التخطيط، أن البحيرة كانت مدرجة فى الخطة الاستثمارية لكن لم يرد التعاقد بشأنها حتى الآن.

وأكد رئيس اللجنة أن التخطيط ستكون علي استعداد لتوجيه المخصصات اللازمة للمكتبة حال استخدام الموازنة المدرجة في المشروعات المهمة المحددة فى الخطة، لاسيما والدور المحورى والريادي للمكتبة.

من جانبه دعا بدر عثمان ممثل التخطيط، إلى أن الوزارة وضعت في موازنة العام الجاري 20/21 نحو 90 مليون جنيه في بند الاستثمارات في ضوء المناقشات واستعراض الخطة، لكن المكتبه العام الجاري أرسلت خطابا بالمخصصات المطلوبة دون المكوث سويا، ونتمني أن تكون هذه الجلسة انطلاقه جديدة بين المكتبه والتخطيط، الأمر الذي وعد به محمد عقل المسؤول بالمكتبه لاسيما وأن الفترة الماضية شهدت تغييرا على مستوى القيادات مما أحدث هذه الفجوة.

وعلي الجانب النيابي، أكد النائب هاني أباظة أهمية الدور التوعوى للمكتبه لاسيما في القضايا الشائكة، مشددًا علي أهمية أيضا التسويق لمحتويات المكتبة وتطوير وسائل العرض بها، فيما طالبت النائبة ماجدة بكري، وكيل اللجنة، بايفاد اللجنة بموجز للأنشطة المتوقع تنفيذها خلال العام المالي الجديد، مع عقد لقاء خاص بالمكتبه لاستعراض كل أنشطتها تفصيلا، وتساءلت النائبة نسرين عمر، عن دور المكتبه من المبادرات المهمة ومنها "حياة كريمة".