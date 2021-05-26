شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة للجان "النواب" لمناقشة موازنات قطاعات الحكومة بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عقد اجتماعاتها، لنظر موازنات قطاعاتها للعام المالى الجديد، وعدد من القضايا الهامة المطروحة على أجندتها.

وتستكمل لجنة التعليم والبحث العلمى، مناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد .

كما ستعقد اجتماعا آخر لمناقشة ما يخص (صندوق تطوير التعليم – الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد – مكتبة الإسكندرية) في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية.

بينما تنظر لجنة الصناعة، مشروع الموازنة بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وستناقش لجنة الشئون الصحية، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص باقي مديريات الشئون الصحية لـ"شمال سيناء – جنوب سيناء – الشرقية – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد- سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر)، واستكمال مناقشة ما يتعلق بهيئة الإسعاف المصرية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فى مشروع الموازنة وتدر لجنة النقل والمواصلات، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022، فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والقومية للأنفاق، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والمعهد القومي للنقل.

وتنظر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ديوان عام المجتمعات العمرانية.