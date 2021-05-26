شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 40 مليون جنيه لقنا.. "صحة النواب" توصى بدعم إضافى لموازنات مديريات الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بدعم مديريات الصحة فى عدد من المحافظات وزيادة اعتماداتها المالية للعام المالي الجديد 2021/2022، لتلبية احتياجاتها وتقديم الخدمة الطبية المناسبة للمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص باقي مديريات الشئون الصحية على النحو التالي: مديريات (شمال سيناء – جنوب سيناء – الشرقية – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد- سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر).

واستمعت اللجنة لمسئولي مديريات الصحة، في هذه المحافظات، والذين طالبوا بزيادة الاعتمادات المالية لتلبية الاحتياجات وتقديم الخدمة الصحية، وخاصة فى بنود الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، وبند الصيانة، وغيرها.

وأوصت لجنة الشئون الصحية، وزارتي التخطيط والمالية، بمنح دعم إضافي 40 مليون جنيه لمديرية الصحة بمحافظة قنا، وأوصت بزيادة ميزانية مديرية الصحة في محافظة الفيوم بدعم إضافي 20 مليون جنيه.

كما أوصت لجنة الشئون الصحية، بدعم إضافي لموازنة مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء بمبلغ 7 ملايين جنيه، وكذلك منح دعم إضافي لمديرية الصحة في محافظة جنوب سيناء، بنحو 4 ملايين جنيه، كما أوصت بزيادة الموازنة لمديرية الصحة في محافظة الوادي الجديد بدعم إضافي 20 مليون جنيه.