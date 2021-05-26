شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المجتمعات العمرانية تعرض موازنتها.. وإسكان "النواب" تثنى على عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حمودة، اليوم الأربعاء، مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، لكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وديوان عام المجتمعات العمرانية بحضور ممثلي عن وزارة المالية والتخطيط وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأثنى أعضاء اللجنة على أعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما تقوم به من مشروعات، خاصة أن الفائض من الهيئة يتم استخدامه فى مشروعات أخرى، وأبدت اللجنة موافقتها على الموازنة الخاصة بالهيئة.

واستعرض ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشروع الموازنة، مشيرا إلى أن الهيئة لا تكلف الدولة أى عبء ولها فائض أرباح يضاف إلى الموازنة العامة من بيع الوحدة وحصيلة بيع الأراضي، وتحصيل فوائد القروض وكلها تدرج في بند الإيرادات.

وأشار ممثل الهيئة، إلى أن الهيئة لديها خطه طموحة، مشيرا إلى ارتفاع بند المصروفات، لاسيما وما تتضمنه الخطة الاستثمارية خطة من مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات التي تشارك فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .