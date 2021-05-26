شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" توافق على اتفاقيتين لتحسين الصرف الصحى فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم الأربعاء، الموافقة على اتفاقيتين أولهما قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنه 2021 بشأن اتفاقية منحة بين مصر وكل من بنك التنمية الأفريقى وصندوق التنمية الأفريقى بصفتهما مسؤولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية بشأن الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بالأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو الموقع بالقاهرة.

ويهدف البرنامج الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر إلى توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة في التجمعات السكانية الواقعه في مناطق الريف في صعيد مصر "محافظة الأقصر"، وتأتي الاتفاقية في إطار دعم الإصلاح المستمر لهذا القطاع، وتطوير عمليات تجميع مياة الصرف ونقلها ومعالجتها والمساهمة في زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي المحسنة.

وتشمل مكونات المشروع زيادة فرص الاستفادة من منظومه الصرف الصحي المتكامل والمتطور ، وتطوير نظام عمليات وممارسات شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وتعزيز الاطار المؤسسي لهذا القطاع

أما الاتفاقية الثانية التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية فهي قرار رئيس الجمهورية رقم 182لسنة 2021 بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر ( الأقصر) بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو.

ويهدف المشروع للاستفادة من منظومة الصرف الصحى المتكاملة والمطورة، وتطوير نظام عمليات وممارسات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وتعزيز الإطار المؤسسى القونى لهذا القطاع.

كما يتضمن المشروع تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالحتها والتخلص منها من المستوى المنزلى إلى مستوى الصرف الزراعى وذلك من أجل تحسين تكلفة البنية التحتية وتسهيل الجوانب الإدارية وتعزيز القدرات وتحسين الآليات الخالية لزيادة استدامة برنامج منظومة الصرف الصحى المتكاملة فى صعيد مصر - الأقصر.