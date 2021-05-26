شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يستجيب لأهالى دار السلام بعد حدوث هبوط مفاجئ بأحد الشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب النائب محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاستغاثة عاجلة من أهالي شارع الفتح بحي دار السلام بمحافظة القاهرة، بخصوص هبوط أرضي مفاجئ بقطر مترين وعمق ثلاثة أمتار.

وفور تلقيه الاستغاثة، توجه "مطر" إلى موقع الهبوط، وتم التواصل مع شركة الصرف الصحى والمياه بالقاهرة الكبرى، وعمل شدات خشبية لضمان عدم حدوث تصدعات بالمنازل المجاورة للهبوط، وتم شفط المياه المتراكمة.

ووجه "مطر" الشكر للمهندس ناجي فكري، مدير عام إدارة البساتين والمعادي للصرف الصحي، والمهندس ماهر سليمان شندي، مدير منطقة الجزيرة، والمهندس مجدي غالي، مدير المكتب الهندسي للمقاولات، وكل العاملين بالشركة على سرعة الاستجابة.



محمد تيسير مطر يستجيب لاستغاثة أهالى دار السلام



محمد تيسير مطر يستجيب لاستغاثة أهالى دار السلام



محمد تيسير مطر يستجيب لاستغاثة أهالى دار السلام



محمد تيسير مطر يستجيب لاستغاثة أهالى دار السلام