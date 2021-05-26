شكرا لقرائتكم خبر عن 5 كتب تصنع الإرهاب فى عقول المتطرفين.. "معالم فى الطريق" لسيد قطب الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تتصور أن من يقوم بالتفجير وإزهاق الأروح وسفك الدماء خالى العقل، بل رأسه مليئة بالأفكار المتطرفة والمعلومات المضللة والزيف والأباطيل، وتم غسيل عقله، واستبدلت الوسيطة والاعتدال بالتشدد والظلم.. في السطور التالية نرصد أهم 5 كتب تعتمد عليها الجماعات المتطرفة لصناعة الإرهاب وتفخيخ العقول واعتماد هذه الكتب داخل التنظيمات كأنها صحيح الدين، وللعلم فإن كتاب سيد قطب معالم في الطريق هو الأبرز والأهم في هذه الكتب، ويعد مرجعية لأغلبها.

2- كتاب "الفريضة الغائبة" من تأليف محمد عبد السلام فرج، الذى أعدم في 1982، ويعتبر الأساس الفكري الأول لتنظيم التفكيرية، والذى ألفه مؤسس الجماعة الإسلامية محمد عبدالسلام فرج.

4- كتاب "ملة إبراهيم" لأبو محمد المقدسي، الأردني الأصل، الذى يعد المنظر الأول للسلفية الجهادية على مستوى العالم، وأول من استخدم مصطلح (السلفية الجهادية).